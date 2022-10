Words: Wie kann Gottes Wort deinen Hunger stillen

Staffel 1 Folge 139 28 Minuten

In der Bibel sind nicht einfach nur Wörter, die wir lesen. Gott bringt durch den Heiligen Geist Leben in diese Worte. Doch was heißt das nun? Leo Bigger hat sich Gedanken gemacht.