Das gibt dir wieder Hoffnung für die Zukunft (3/3)

Folge 538 26 Minuten

Selbst wenn das Leben nicht so läuft, wie man es sich wünscht - ob auf persönlicher oder gesellschaftlicher Ebene - so sollte man dennoch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Gottes Hingabe und seine unübertroffenen Liebe begeistert, damit jeder und jede zuversichtlich nach vorn schauen kann!