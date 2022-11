Sackgasse? Aber Gott kennt den Weg! (2/5)

Folge 540 26 Minuten

Kaum etwas schmerzt so sehr, wie hintergangen oder betrogen zu werden. Oft reagieren Menschen in diesen Situationen mit Bitterkeit. Auch Jakob aus dem Alten Testament hätte so reagieren können. Aber er tat zwei entscheidende Dinge, die Gottes Segen in seinem Leben wieder freisetzten.