Words: Wie kannst du Gottes Wort besser verstehen

Folge 142 28 Minuten

Die Bibel ist Gottes Wort. Aber es sind nicht einfach nur Wörter. Gott bringt durch den Heiligen Geist, Leben durch diese Wörter. Doch was heißt das nun? Heute: Gottes Versprechen haben kein Verfallsdatum, weiß Leo Bigger. Was das konkret bedeutet, erklärt er in seiner Predigt.