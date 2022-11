Gefühle: Umgang mit unangenehmen Gefühlen

Folge 144 28 Minuten

Gott hat alle Menschen mit Gefühlen geschaffen. Was Gottes Idee für die Gefühle sind und wie sie einen im Leben voranbringen, hörst du in dieser Predigtserie. Heute: Mal hoch jauchzend und mal tieftraurig? Was würde Jesus tun? Dieser Frage geht Leo Bigger in seiner Predigt nach.