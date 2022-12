Gefühle: Lerne belastende Gefühle zu lenken

Folge 146 28 Minuten

Verschiedene Bedürfnisse, Gefühle, Gedanken und was ist davon jetzt Wahrheit? Dieser Frage geht Leo Bigger in seiner Predigt nach. Heute: Wie man negative Gefühle durch die Kraft von Jesus in gute Bahnen leiten kann, erklärt Leo Bigger.