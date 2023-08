Mit Gott in Gambia. Deutsche Christen zeigen, wie Hilfe in Afrika geht

Im Westen des afrikanischen Kontinents liegt der Staat Gambia. Flächenmäßig ist Gambia das kleinste Land Afrikas und die Verhältnisse dort sind ärmlich. Ohne gute Bildungs- oder Arbeitsmöglichkeiten fällt es den Menschen oft schwer, ein sorgenfreies Leben zu führen. Besonders Christen stehen in Gambia vor großen Herausforderungen - sie zählen zur religiösen Minderheit und werden häufig unterdrückt oder von ihren Familien verstoßen. Der kleine Verein "Liebe und Reis e.V." rund um das Ehepaar Walter und Hannelore Krug macht es sich seit 2015 zur Aufgabe, den Menschen und insbesondere den Christen in Gambia ganz praktisch vor Ort zu helfen. Unter dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" greifen sie den Menschen unter die Arme. In dieser Dokumentation zeigen sie, wie genau das im Einzelnen aussehen kann.