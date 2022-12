Perspektiven

Staffel 2 Folge 4 33 Minuten

Ein rassistischer Veteran meldet einen gestohlenen Traktor und bringt Sergeant Gary Travis (Todd Terry) und seinen neuen Kollegen in eine schwierige Lage. Hannah (Megan Glover) will klare Verhältnisse in ihrer Beziehung mit Kevin (Matt Holmes) - läuft da etwas zwischen ihm und Kris (Venus Monique)? Garys Frau Becky (Peggy Schott) erzählt ihrem Mann endlich von ihren Begegnungen mit seiner Mutter Doris (Laurie Coker) im Gefängnis. Gary warnt Becky, jeglicher Bitte seiner Mutter nachzukommen. Und Doris hat tatsächlich eine Bitte ...