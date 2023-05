Halte dich an die Verheißungen Gottes!

Folge 702 55 Minuten

Jeder Mensch sollte sich Ziele setzten, dass ist in Gottes Interesse, meint Bobby Schuller, denn so kann man schwierige Zeiten besser durchstehen. Doch auch er selbst war nicht immer so zielstrebig wie heute. An persönlichen und biblischen Beispielen verdeutlicht er, was Gottes Ziele in unserem Leben bewirken können.