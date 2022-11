Auf den Spuren der Hanse - Basics (1/3)

Folge 7 25 Minuten

500 Jahre lang hat die Hanse, gegen Ende des Mittelalters die Geschichte in Norddeutschland geprägt, ganz besonders in Lübeck. Petra Kallies zeigt in #liveline Einblicke in die Stadt Lübeck, geht der Geschichte des Marzipans und der Apotheken auf die Spur und besucht das berühmte Hanse Museum.