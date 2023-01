Auf den Spuren der Hanse - Kaufleute (2/4)

Folge 8 25 Minuten

Gotteslob oder Geltungsbedürfnis? Was war es, das die wohlhabenden Kaufleute dazu veranlasst hat, einen Teil ihres Verdienstes in den Bau von Kirchen zu investieren? Kirche, Wirtschaft und Politik waren im Mittelalter eng verwoben. Die heutige Sendung präsentiert die Spurensuche nach den Motiven der Lübecker Hanseaten und gewährt einen Einblick in die Geheimnisse der St. Marienkirche.