Bibelkunde: 2. Timotheus (2/6)

Der zweite Brief des Paulus, der sich in römischer Gefangenschaft befindet, an seinen Mitarbeiter Timotheus ist ein Teil des Neuen Testaments. Dr. Joachim Cochlovius spricht über das Thema "Leiden um Christi willen" im zweiten Kapitel des Timotheusbriefes. Die erste Aufforderung des Paulus an Timotheus, so erklärt Joachim Cochlovius, lautet, geistlich stark zu bleiben.