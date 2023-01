Der Heilige Geist: Treffe mit dem Heiligen Geist richtige Entscheidungen

Folge 157 28 Minuten

Die Bibel spricht vom Heiligen Geist, als die Person der Dreieinigkeit, die uns hilft, beisteht, begabt und in den Menschen wirkt. Doch viele Menschen wissen nicht, wie sie mit dem Heiligen Geist überhaupt interagieren können oder was es bedeutet, dass er in ihnen lebt. Heute: Der Heilige Geist als Trampolin? Wie man über die Hindernisse im Leben springen kann.