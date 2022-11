David aus Kolumbien: Für Christus vom Stamm verstoßen

Folge 94 24 Minuten

David ist hungrig und krank. Schon tagelang verrichtet er Zwangsarbeit, ohne Essen zu bekommen. Verzweifelt betet er: "Gott, du weißt was sie mir antun!" Der Kogi-Indianer wurde Christ, als er Jesu Hilfe durch Gebet erfuhr. Seither betet er Jesus Christus an. Darum ächten sie ihn. So ist er von ihrer Willkür abhängig.