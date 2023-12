John aus Kolumbien - vom Verfolger zum Verfolgten

John hasst das Evangelium. Einen Pastor will er am liebsten umbringen. Er ist in Drogenhandel und paramilitärische Aktivitäten verstrickt und wird zum Killer. Im Gefängnis wechselt er die Seiten - als Jesus-Nachfolger gilt er als Schwächling. Seine Bibel und die anderer Christen werden zerstört. Er wird ausgeraubt und geschlagen.