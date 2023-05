Katharina Weck

Folge 231 19 Minuten

Was macht es mit einer Familie, wenn das fünfjährige Kind die Diagnose Krebs erhält? 2015 erkrankte Katharina Wecks Sohn, Phileas, an Leukämie und obwohl er mittlerweile krebsfrei ist, hat sich die Familie verändert. Vor allem Katharinas Glaube hat ihr geholfen, in der Zeit nicht zu verbittern und den Mut nicht zu verlieren. Auch fängt sie an, das Schöne im Hässlichen zu suchen. Sie stellt fest, dass es immer kleine schöne Gesten und Dinge gibt, die sie durch den Alltag tragen und das selbst an den schlimmsten Tagen. Davon erzählt sie im Gespräch mit Moderator Julian Sengelmann.