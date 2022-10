Crescentia Höß - eine Heilige für unsere Zeit

Staffel 1 Folge 39 27 Minuten

Über Persönlichkeiten früherer Jahrhunderte liegt oft der Nebel der Geschichte. Zu fremd muten sie und ihre Zeitumstände uns zumeist an. Bei der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts lebenden heiligen Crescentia von Kaufbeuren ist das anders. Ihr Lebenszeugnis ist derart klar, dass es uns auch heute noch ein Beispiel für die Erfüllung von Aufgaben in Kirche und Gesellschaft sein kann. Mit Schwester Ursula Maria Gruber, Crescentia-Kloster Kaufbeuren und Moderator Volker Niggewöhner.