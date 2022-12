Impulse zur Neuevangelisierung: Wie kann eine Pfarrei wieder wachsen?

Folge 41 27 Minuten

Wir Christen haben die beste Botschaft der Welt. So wird es immer wieder treuherzig verkündet. Doch die Realität sieht anders aus. Den Kirchen laufen die Menschen in Scharen weg. Liegt das an der Art der Verkündigung? Oder werden falsche Prioritäten gesetzt? Dekan Bernhard Hesse aus Kempten im Allgäu hat dazu eine klare Meinung. Er sagt: "Das Gebet und die Anbetung Gottes müssen im Zentrum stehen." (Mit Dekan Bernhard Hesse, Kempten im Allgäu; Moderation: Volker Niggewöhner)