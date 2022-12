Priester sein heute: Pater Robert Jauch OFM

Folge 43 27 Minuten

Der in Düsseldorf geborene Franziskanerpater Robert Jauch ist studierter Sozialwissenschaftler und nimmt als Gastautor in Zeitschriften immer wieder kritisch Stellung zu Themen in Kirche und Welt, wobei ihm der Lebensschutz ein besonderes Anliegen ist. Er wirkte in verschiedenen Klöstern der Kölnischen Franziskanerprovinz, war Militärpfarrer in Münster und von 2005 bis 2010 Pilgerseelsorger im Heiligen Land. Moderation: Volker Niggewöhner.