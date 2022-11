Eine Million Kinder beten den Rosenkranz

Staffel 1 Folge 34 25 Minuten

Jedes Jahr am 18. Oktober lädt "Kirche in Not" zur Gebetsaktion "Eine Million Kinder beten den Rosenkranz" ein. Der geistliche Assistent von "Kirche in Not" Deutschland, Pater Hermann-Josef Hubka erläutert im Gespräch mit André Stiefenhofer die Spiritualität und biblischen Grundlagen des Rosenkranzgebets und lädt dazu ein, diese Gebetsform mit der ganzen Familie neu zu entdecken.