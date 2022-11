Zum Weltkirche-Monat: Herausforderungen und Hoffnungsländer

Staffel 1 Folge 35 25 Minuten

Bischof Dr. Bertram Meier stellt zum Weltkirche-Monat Oktober seine Arbeit als Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz vor. Welche Herausforderungen sind zu bewältigen und was sind die Hoffnungsländer für die Kirche weltweit? Das Gespräch führt der Geschäftsführer von "Kirche in Not" Deutschland, Florian Ripka.