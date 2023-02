Was du über Glauben wissen solltest (1/3)

Folge 551 26 Minuten

Was macht Glaube eigentlich aus? In der Bibel steht, dass wir nur durch den Glauben zu Menschen werden, die Gott gefallen. Deswegen ist es so wichtig, die Grundlagen des Glaubens zu verstehen. Bayless Conley zeigt in dieser Predigt, wie unser Glaube wachsen kann und was es im Alltag konkret bedeutet, an Gott zu glauben.