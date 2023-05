Die Basis einer glücklichen Ehe: Liebe und Respekt (1/2)

Folge 562 26 Minuten

Beziehungen sind wie das Öl im Getriebe des Lebens. Wenn unsere Ehe gut ist, fühlt sich auch unser Leben gut an. Wenn man in seiner Ehe Probleme hat, wirkt sich das auch auf alles andere aus. Doch was macht eine glückliche Partnerschaft aus? Bayless Conley erklärt in dieser Predigt, wie eine Ehe wachsen und gelingen kann.