Heute weiß ich: Für Gott bin ich genug

Folge 142 26 Minuten

Warum sollte Gott MICH lieben? Schon als Kind hatte Brian das Gefühl, in der Kirche nicht willkommen zu sein. Warum sollte also Gott ein Interesse an ihm haben? Olaf war zwar Pastor, doch als ihn eine Lebenskrise aus der Bahn wirft, fühlt auch er sich nicht mehr würdig, vor Gott zu treten. (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)