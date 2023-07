Jörg Ilzhöfer: Das letzte Ma(h)l

Kochen ist sein Leben: Seit mehr als 30 Jahren verwöhnt Profikoch Jörg Ilzhöfer aus Esslingen seine Gäste mit hochklassigen Kochkünsten. Neben seiner Event-Kochschule in Stuttgart engagiert er sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Hospiz in Esslingen und erfüllt dort den stationären Gästen letzte Essenswünsche. Wie ist Jörg Ilzhöfer zu seinem Einsatz für das Hospiz gekommen? Was motiviert ihn dabei? Und wie haben ihn die Erfahrungen im Hospiz persönlich verändert? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit Profikoch Jörg Ilzhöfer.