Welchen Gott betest du an?

Folge 1651 26 Minuten

Als der Apostel Paulus nach Athen kam, fand er zahlreiche Götzenbilder vor. Auch für den "unbekannten Gott" hatten die Menschen einen Altar gebaut. Daran knüpfte Paulus in seiner Verkündigung an. Was können Christen heute von Paulus lernen? Darüber spricht Pastor Christian Wegert in seiner Predigt.