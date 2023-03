Unser Fels ist Christus (1/2)

Folge 1652 26 Minuten

Das Volk Israel streitet mit Mose und murrt. Das tut es in der Zeit in der Wüste immer wieder. Die meisten kommen nicht in das verheißene Land, sondern sterben in der Wüste. Das Neue Testament erklärt, dass diese Ereignisse als Warnung für uns aufgeschrieben wurden. Wie können wir das verstehen?