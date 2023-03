Unser Fels ist Christus (2/2)

Folge 1655 26 Minuten

Das Neue Testament greift den Bibeltext auf, in dem das Volk Israel in der Wüste murrt. Für wen sind die Warnungen solcher Bibelverse bestimmt? Was sind Merkmale eines von Gott veränderten Lebens? Worin finden Christen, die in ihrem Leben ebenfalls versagt haben, Hoffnung?