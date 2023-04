Weinst du über dich?

Folge 1658 26 Minuten

Pastor Christian Wegert spricht über einen Text aus dem Lukas-Evangelium, in dem wir von Jesus und seinem Weg zur Kreuzigung lesen. Was können wir anhand dieser Bibelstelle über die Last lernen, die Jesus zu tragen hatte? Welche Botschaft verkündigte er bis zum Schluss?