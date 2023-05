Das Leben nicht geliebt

Folge 1671 26 Minuten

Paulus verabschiedet sich von den Ältesten der Gemeinde von Ephesus. Er erinnert an die Kernbotschaft, sprach darüber was vor ihm lag und trifft dabei 3 wesentliche Aussagen. In seiner Predigt spricht Pastor Wolfgang Wegert über den Bibeltext aus Apostelgeschichte 20,22-27.