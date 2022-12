Erweckung in China

Folge 102 24 Minuten

Die Erweckung in China begann ganz klein, mit nur einer Person pro Jahr. Doch was daraus entstand, ist die größte Erweckung, die die Welt je erlebt hat. Ole Lilleheim berichtet von der Hoffnung, die diese Erweckung mit sich bringt und erzählt, was passiert, wenn wir auf Gottes Stimme hören und uns vom Heiligen Geist leiten lassen.