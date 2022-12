"Hör auf oder wir töten dich!"

Folge 103 24 Minuten

In seinem Dienst für Open Doors hörte Ole Lilleheim viele berührende Geschichten. Doch eines Tages wird ein junger Christ aus Mindanao (Philippinen) bedroht und seine 14-jährige Tochter entführt. Als Ole davon erfährt, muss er sich die Frage stellen: Was würde er an dieser Stelle tun? Jesus vertrauen oder der Angst folgen?