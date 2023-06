Verbunden in Christus

Wenn uns ein Zahn wehtut, können wir ihn nicht ignorieren. Bei seiner Arbeit als Referent in Norwegen für Open Doors erlebt Ole Lilleheim aber mit: Christen haben zwar oft Mitleid mit verfolgten Geschwistern, aber leiden nicht mit ihnen mit. Was bedeutet es wirklich, verbunden in Christus zu sein?