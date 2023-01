Bomben auf ein Seminar

Folge 109 24 Minuten

Drei Kriege in einem: So bezeichnet Joshua Williams die Situation im Sudan und Südsudan. Als er mit Open Doors den Dienst im Südsudan aufbaute, wusste er, auf was er sich einließ: "Die Christen haben überlebt, dann werden auch wir überleben. Aber selbst, wenn wir nicht überleben, wir haben unser Leben Jesus gegeben."