"Den Willen Gottes zu tun ist kein Risiko"

"... denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man in den Himmel kommt." Davon ist William Hollander überzeugt. Auf seinen Schmuggelreisen zu verfolgten Christen und in Krisenregionen dieser Welt erlebte er immer wieder Jesu wundersames Handeln. Doch gleichzeitig ist er überzeugt: Es braucht die Ermutigung der weltweiten Gemeinde, um verfolgte Christen in ihrer Situation zu stärken.