Mai 2023: Versteckte Bedürftigkeit

Folge 126 2 Minuten

Was bedeutet Bedürftigkeit? Handelt es sich in Sprüche 3,27 um die offensichtliche materielle Not oder ist es auch ein Apell die versteckte Bedürftigkeit von Menschen zu sehen und einander geistige und geistliche Hilfe entgegenzubringen. In diesem Impuls setzt sich Matthias Brender mit den verschiedenen Auslegemöglichkeiten des Themas Bedürftigkeit auseinander.