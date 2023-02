Labora #4 - Perfektionismus

Staffel 1 Folge 138 25 Minuten

Perfektion ist ein schmaler Grat. Es gibt auf dieser Welt nahezu nichts, das komplett perfekt ist, aber trotzdem tragen wir eine Hoffnung auf Perfektion in uns. Anton Svoboda schaut sich das Thema der Perfektion aus verschiedenen Perspektiven an und holt Gott mit in die Betrachtung.