Staffel 1 Folge 4 50 Minuten

Don Matteo und Natalina sind nach einer Taufe zur Feier in ein Flüchtlingslager eingeladen. Dort lernen sie die junge Albanerin Anna kennen, die in Schwierigkeiten zu stecken scheint. Anna beichtet Don Matteo, dass sie von einem Bekannten aus Albanien erpresst und auf den Straßenstrich geschickt wird. Für Don Matteo ist klar, dass er Anna unterstützen muss. Er begibt sich auf die Suche nach ihrem Freier, doch die Zeit drängt, denn in wenigen Tagen soll Anna nach Albanien abgeschoben werden. Wird er ihr rechtzeitig helfen können?