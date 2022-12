Der kleine Engel

Staffel 1 Folge 8 50 Minuten

Als die frisch gewordene Mutter Christina ihrem Ex-Freund Francesco erzählt, dass sie einen gemeinsamen Sohn haben, gerät das Paar in einen schlimmen Streit. Am Tag danach verschwindet das Baby spurlos und seine Mutter wird bewusstlos aufgefunden. Sofort wird der kurz zuvor am Tatort gewesene Francesco verdächtigt und festgenommen. Don Matteo begibt sich auf die Suche nach dem entführten Baby und will herausfinden, ob es wirklich Francesco war, der eine so grausame Tat verübt hat. Nerino möchte erfahren, wo Kinder herkommen.