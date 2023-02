Warten auf Gerechtigkeit

Staffel 1 Folge 9 50 Minuten

Don Matteo wird des Mordes verdächtigt, nachdem er mit der Tatwaffe in der Hand neben einem erschossenen Rechtsanwalt angetroffen wird. Obwohl die Polizei ihn für unschuldig hält, muss Don Matteo in Untersuchungshaft. Im Gespräch mit einem Mitgefangenen entdeckt er, dass es einen Zusammenhang zwischen ihren beiden Fällen geben könnte. Bald erhält er Informationen, die seine Unschuld beweisen könnten, doch durch das priesterliche Beichtgeheimnis darf er sie nicht weitergeben. Don Matteos Freiheit liegt nun ganz in den Händen seiner Freunde, die alles daransetzen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.