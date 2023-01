Der Schauspieler

Staffel 1 Folge 11 50 Minuten

Bei den Dreharbeiten zu einem Actionfilm wird der egomanische Hauptdarsteller Manuel Donato erschossen, weil das verwendete Gewehr statt Platzpatronen echte Munition enthielt. In Verdacht gerät der ortsansässige Komparse Luigi, dessen Frau ein Verhältnis mit dem Schauspieler gehabt haben soll. Doch Luigi ist bei weitem nicht der Einzige, der ein Motiv hatte, Manuel Donato aus dem Weg zu räumen. Don Matteo geht der Sache auf den Grund und versucht nebenbei herauszufinden, was den kleinen Nerino so bedrückt. Pippo liefert unbeabsichtigt ebenfalls wertvolle Hinweise zur Aufklärung des Verbrechens.