Ein akademisches Verbrechen

Staffel 1 Folge 13 50 Minuten

Die medizinische Fakultät der Universität wird durch den Mord an einem ehrgeizigen jungen Wissenschaftler erschüttert. Bald gerät sein Kollege Ricardo Di Salvo ins Visier der Ermittler, dessen Forschungsergebnisse der Ermordete gestohlen und als seine eigenen ausgegeben haben soll. Don Matteo merkt schnell, dass an diesem Institut noch mehr im Argen liegt. Die Medizinstudentin und Verlobte von Ricardo, Roberta, scheint mehr zu wissen, will aber nichts sagen. Als Don Matteo hinter weitere illegale Machenschaften an der Fakultät kommt, überredet er Roberta, für die Polizei als Lockvogel zu arbeiten - wird diese gewagte Strategie aufgehen?