Der Maulwurf

Staffel 1 Folge 16 50 Minuten

Ein Polizist, der verdeckt arbeitet, um Kokain-Dealer zu entlarven, wird in einem Einsatz schwer verletzt. Der Grund dafür: Von irgendwem haben die Dealer von seiner wahren Identität erfahren. Für Maresciallo Cecchini steht fest, dass es einen Maulwurf auf der Polizeiwache geben muss, der seinen Kollegen verraten hat. Da der Capitano nicht in der Stadt ist, sieht Cecchini seine Chance, in dem Fall mit Don Matteo zusammenzuarbeiten. Die Beschattungsarbeiten des Priesters gefallen dem Bischof allerdings gar nicht. Nerino hat das Gefühl, dass niemand auf seiner Schule ihn mag. Don Matteo hat eine Idee, wie er ihn vom Gegenteil überzeugen kann.