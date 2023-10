Heilung aus dem Klostergarten?

Morgens die blauen Pillen, mittags die Weißen, abends die Roten - viele Menschen sind auf Medikamente angewiesen. Doch ist das der einzige Weg zum Wohlbefinden? Moderator und Betroffener Uwe Wrobel besucht Schwester Lioba in ihrem Heilkräutergarten, in dem Basilikum, Minze, Arnica und Co wachsen. Die Kräuterfachfrau erklärt, welche Kräuter einfach guttun.