Theologie studieren und gläubig bleiben - geht das? Das Priesterseminar "Redemptoris Mater" in Berlin

Folge 46 27 Minuten

Die Zahl der katholischen Neupriester, die in den Priesterseminaren der 27 deutschen Bistümer ausgebildet werden, ging in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zurück. 2021 hat sie mit 48 einen Allzeit-Tiefstand erreicht. Es gibt aber auch Ausnahmen von diesem Trend, und dazu zählt das Priesterseminar "Redemptoris Mater" in Berlin. Regens Marc-Anton Hell berichtet, wie in seinem Seminar Priester für die Neuevangelisierung herangebildet werden. Moderation: Volker Niggewöhner.