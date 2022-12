Christmas Sitters

1 Stunde 26 Minuten

Anwältin und Karrierefrau Nora (Tristin Mays) willigt ein, auf die zwei Kinder ihrer Freundin aufzupassen, die mit ihrem Mann in Europa festsitzt. Was sie nicht weiß ist, dass auch der Onkel der Kinder zum Babysitten vorbeischaut. Max (Nathan Owens) ist freier Musiker und ihm steht der Sinn eher nach Spaß als nach Struktur und Ordnung. Können sich Nora und Max arrangieren? Und was weckt das Weihnachtsfest mit den Kindern noch in ihnen? Turbulente Komödie mit Herz und Weihnachtsflair.