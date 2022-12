Pinchas Lapide - Brückenbauer zwischen Juden und Christen

Folge 1 40 Minuten

Seit neunzehnhundert Jahren verharren Christentum und Judentum in einem künstlichen Graben der gegenseitigen Abgrenzung und Ablehnung. Von den wenigen Ausnahmen, diese Gräben zu überwinden, sticht vor allem Dr. Pinchas Lapide heraus (1922 - 1997). Er war jüdischer Theologe und wohnte seit 1969 und später auch zusammen mit seiner Frau Ruth in Frankfurt. Für seine Bemühungen um die Versöhnung zwischen Juden und Christen erhielt er 1993 das Bundesverdienstkreuz. Sein Sohn Yuval Lapide führt die Bemühungen seines Vaters bis heute fort. Er spricht bei Faszination Israel nicht nur über seinen Vater, sondern gibt auch Einblicke aus jüdischer Sicht in die Bücher der Bibel und zu Jesus von Nazareth.