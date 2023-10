Auf der Suche nach befreiendem Glauben - Ein Pilgerweg nach Taizé

Eine persönliche Liebeserklärung an Gott, das Pilgern und an Taizé ist der Erlebnisbericht von Amateurfilmer Konstantin Beck. Als junger Familienvater gerät der aufstrebende Volkswirtschaftler in eine private und gesundheitliche Krise. Ein Traum verspricht ihm Heilung in Taizé. Dabei hat er nur eine vage Ahnung von dem Kloster im Burgund und seinen sich endlos wiederholenden meditativen Gesängen mit schlichten Texten. Aber Konstantin Beck folgt seiner Intuition und begibt sich trotz schmerzender Bandscheibe auf die 325 Kilometer lange Strecke - und erlebt unterwegs erstaunliche kleine und große Wunder.