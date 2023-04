Geister der Vergangenheit

Staffel 2 Folge 5 47 Minuten

Jesus versucht Johannes davon zu überzeugen, nicht nach Jerusalem zu gehen, doch sein Cousin tritt unbeugsam für das ein, was in Gottes Augen recht ist. Während Jesse vor Freude über seine Heilung am Teich von Bethesda nicht still sein kann, sucht sein Bruder Simon der Zelot nach Jesus. Könnte er wirklich der Messias sein? Maria gibt sich alle Mühe die Thora-Schriften zu lernen, doch sie scheint innerlich getrieben. Als ein besessener Mann ins Lager kommt, konfrontieren die Dämonen sie grausam mit ihrer Vergangenheit.