Professor Krupnik verschwindet

Staffel 1 Folge 1 25 Minuten

Prof. Krupnik entdeckt im Internet den mysteriösen Hacker, der per Computer Reisen in die Vergangenheit ermöglicht. Als es dem Hacker gelingt, Agent 1 und 2 in die Vergangenheit zu schicken, nimmt Prof. Krupnik die Verfolgung auf.